Американские пикапы идут вперед: Ram вошел в топ-3 самых продаваемых авто

По данным "Автостата", в первый осенний месяц этого года в нашей стране владельцев нашли 1 652 новых пикапа. Этот результат на 40% меньше, чем в прошлом году. Эксперты агентства отмечают, что продажи в данном сегменте идут на спад уже седьмой месяц подряд.

© Российская Газета

В марочном рейтинге звание лидера получил JAC с 429 реализованными экземплярами. На втором месте оказался Great Wall, который месяцем ранее был первым (247 шт.). В первую тройку впервые попал американский Ram (202 шт.), хотя официально бренд не представлен на нашем рынке и машины привозятся по каналам параллельного импорта. Четвертую строчку занял Changan (179 шт.), а пятую - Sollers (168 шт.). Что характерно, по итогам сентября УАЗ впервые не вошел в топ-5 рейтинга.

Среди моделей звание бестселлера получил JAC T9 с 327 проданными машинами. Второе место занял Ram 1500 (202 шт.), а Great Wall Poer, который был лидером в августе, опустился на третью позицию (200 шт.). Четвертое место у Changan Hunter Plus (176 шт.), а пятое - у УАЗ "Пикап" (132 шт.).

Всего за три квартала 2025 года в РФ было реализовано 15,2 тысячи пикапов, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что показатели продаж Toyota в России вновь идут вверх.