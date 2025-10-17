Владельцы BMW жалуются на взрывающиеся люки на крышах автомобилей

Владельцы BMW жалуются на взрывающиеся люки на крышах их автомобилей. При этом чаще всего с проблемой сталкиваются хозяева BMW Х3. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил Telegram-канал Shot Проверка.

© Вечерняя Москва

У одного из автовладельцев такая ситуация произошла с машиной 2020 года выпуска.

— По его словам, он ехал по автостраде со скоростью 128 километров в час. И неожиданно услышал громкий звук, похожий на небольшой взрыв. Когда парень поднял голову, он увидел разбитый люк, — передает Telegram-канал.

Водители предположили, что из-за неправильной тонировки стекло якобы может перегреться и лопнуть. Другие считают, что стекла у BMW сами по себе непрочные.

Несмотря на приложенные усилия, проблема кражи деталей с припаркованных машин остается актуальной. По информации, собранной крупнейшими компаниями-страховщиками, чаще «жертвами» воров становились автомобили BMW.

В свою очередь автомобильные импортеры из России перестраховываются перед повышением утильсбора — они торопятся завезти в страну максимальное количество автомобилей из Южной Кореи.