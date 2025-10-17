В Марий Эл приобретут новую дорожную технику для Волжска

Власти Марий Эл выделили 10,8 млн рублей на новую дорожную машину для Волжска

Правительство Республики Марий Эл осуществило выделение из резервного фонда суммы в размере 10,8 млн рублей на приобретение новой комбинированной дорожной машины для города Волжска.

Данное оборудование предназначено для обеспечения круглогодичного поддержания чистоты на автомобильных дорогах региона.

«МедиаПоток» пишет, что в летний период оно будет использоваться для механизированной уборки мусора и пескоуборочных работ, а в зимний – для очистки дорог от снежных масс и устранения наледи. Об этом информирует пресс-служба главы Республики Марий Эл.

В предыдущем отчетном году регион уже инвестировал 80 млн рублей в приобретение восьми единиц специализированной дорожной техники для города Йошкар-Олы, административного центра Республики Марий Эл.

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев подчеркнул значимость своевременного и качественного обеспечения уборки городских улиц как в столице региона, так и в других муниципальных образованиях.