В России продают уникальный ЗИЛ-130

В Иркутской области на продажу выставили уникальный экземпляр - рестайлинговый ЗИЛ-130, который внешне очень напоминает американские капотные грузовики. Машина была собрана в 2007 году.

Доработкой таких машин занималось Новоуральское предприятие "АМУР", являвшееся филиалом Завода имени Лихачева, совместно с нижегородской фирмой "Чайка-Сервис", создававшей пластиковые обвесы для машины. К сожалению, производство прекратилось в 2008 году в связи с банкротством.

Представленный в объявлении экземпляр имеет ассенизаторскую надстройку. Под капотом грузовика скрывается могучий 7,5-литровый V8 со скромной мощностью в 133 лошадиные силы. Коробка передач механическая, с приводом на заднюю ось.

Продавец из Иркутска просит за уникальную машину 1 300 000 рублей.

