Changan сертифицировал Avatr 12 в России

Changan сертифицировал в РФ роскошный Avatr 12. Китайская компания получила одобрение типа транспортного средства на электрическое гран-купе. Документ даёт право начать продажи модели на российском рынке, так что в ближайшее время она появится в дилерских центрах марки. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

© Quto.ru

Длина автомобиля составляет 5020 мм, ширина 1999 мм, расстояние между осями — 3020 мм. Одной из «фишек» новинки является панорамная крыша площадью 2,57 «квадратов», камеры вместо боковых зеркал, также покупателям будет предложена широкая палитра окрасов, в том числе эксклюзивный матовый фиолетовый оттенок.

Оснащение модели будет включать в себя широкоформатный монитор диагональю 35,4 дюймов, крупный тачскрин медиасистемы, акустика с 27 динамиками, система ионизации и ароматизации воздуха в салоне, широкий набор самых современных водительских ассистентов.

На российском рынке Avatr 12 будет доступен в четырёх вариантах оснащения. Все подробности о характеристиках и оснащении электрокара будут раскрыты в ближайшее время, а продажи начнутся до конца 2025 года.