Jaguar теряет права на торговый знак в России

Британская компания Jaguar лишилась исключительных прав на свой торговый знак в России, поскольку срок регистрации бренда в Роспатенте истек. Теперь автопроизводитель может потерять контроль над использованием названия и эмблемы на российском рынке.

© РИА "ФедералПресс"

Адвокат и директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин пояснил, что после истечения срока регистрации у правообладателя есть шесть месяцев для продления товарного знака с уплатой штрафной пошлины. Если этого не сделать, обозначение становится «свободным», и любое лицо может зарегистрировать схожее название или логотип.

В беседе с «Постньюс» Энтин отметил, что в такой ситуации компания может столкнуться с трудностями в защите бренда от подделок и несанкционированного использования. Он подчеркнул, что без действующего товарного знака производителю будет непросто оспаривать нарушения и бороться с контрафактной продукцией, которая может выдаваться за оригинал.

По данным открытых источников Роспатента, Jaguar Land Rover уже подала новые заявки на регистрацию обозначений Jaguar Type 00 и Discovery. Вероятно, компания стремится обновить или закрепить права на свой бренд в изменившихся юридических условиях.

Ранее сообщалось, что ювелирные дома Cartier и Pandora лишились эксклюзивных прав на свои торговые знаки в России.