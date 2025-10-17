РСТ не поддержал идею об утильсборе

Эксперты предупреждают, что новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей и специализированной техники, предложенные Минпромторгом, нанесут серьезный удар по российскому туристическому бизнесу. Глава экспертного совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Николай Литаренко подчеркнул, что отрасль остро нуждается в современном транспорте, особенно в автобусах, обновление парка которых станет практически невозможным из-за высоких цен и увеличения сборов.

© Вечерняя Москва

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов назвал инициативу угрозой качеству обслуживания групп туристов и восстановлению потока иностранцев в страну.

— Без современных комфортабельных автобусов невозможно качественное обслуживание тургрупп, а значит, не удастся восстановить въездной поток иностранных туристов в Россию, — отметил он.

Он выразил опасения, что потери бюджета от снижения числа зарубежных гостей окажутся значительно выше потенциальных доходов от увеличенного утилизационного сбора. Эксперты считают, что нововведения способны привести к ухудшению условий перевозок, росту стоимости билетов и угрозе безопасности пассажиров, сообщает 360.ru.

Глава Минпромторга Денис Мантуров поручил ведомству рассмотреть возможность отсрочки введения изменений на один месяц. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, почему это решение могли отложить.

Ранее автоэксперт Никита Гудков рассказал «Вечерней Москве», как новые ставки утильсбора повлияют на экономику России и стоимость автомобилей. Собеседник «ВМ» отметил, что повышение утилизационного сбора повлияет не только на увеличение стоимости автомобилей в России, но и в целом затронет всю экономику страны.