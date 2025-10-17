Эксперт раскритиковала идею установить предел цен на топливо

Инициатива установления предельной стоимости топлива в России с привязкой к уровню предыдущего года с поправкой на инфляцию вызвала критику со стороны отраслевых экспертов. Эти ограничения приведут к дестабилизации российского топливного рынка и усилению теневого бизнеса, считает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

© Вечерняя Москва

Она обратила внимание на различие механизмов ценообразования среди вертикально интегрированных компаний и независимых автозаправочных станций. Ограничение розничной стоимости приведет к резкому сокращению доходности последних, поскольку закупка топлива ими осуществляется по рыночным ценам.

— Как минимум эти независимые АЗС точно будут закрываться еще быстрее, чем сейчас. И всегда при запретах начинает работать черный, серый рынок, появляются перекупы, нелегальный бизнес. Это было доказано за всю историю много раз, — объяснила Бунина.

Эксперт напомнила, что правительство уже приняло ряд мер для предотвращения роста цен на бензин, включая введение моратория на снижение демпферного механизма и ограничение экспорта топлива. Эти шаги призваны обеспечить стабильность и доступность энергоресурсов внутри страны, сообщает РИАМО.

Глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что на российских АЗС начали разбавлять бензин. По его словам, такие махинации проводят ради удержания цен.

Министерство энергетики РФ и ФАС, в свою очередь, направили владельцам АЗС письма с требованием обосновать рост цен на топливо. Их также попросили предоставить информацию о запасах бензина и случаях перебоев в поставках сырья.