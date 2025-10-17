Bestune может начать собирать машины в России

Компания Bestune обдумывает возможность организации локальной сборки автомобилей в России, как сообщил Николай Беспалов, коммерческий директор направления Легковые автомобили компании «ФАВ-Восточная Европа», представляющей бренд.

Он отметил, что Bestune внимательно анализирует ситуацию на рынке и серьезно рассматривает вариант локальной сборки в будущем.

На текущий момент в России доступны пять моделей под брендом Bestune: лифтбеки B70 как актуального, так и предыдущего поколения, а также три кроссовера – T55, T77 и T90.

Bestune является частью автоконцерна FAW, который также включает бренды Hongqi и Jetta (совместный проект с Volkswagen).

