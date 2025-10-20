Ford отзовет по 300 тыс. "мустангов" и грузовиков из-за неполадок

Компания Ford отзовет свыше 740 тыс. легковых и грузовых автомобилей из-за выявленных неполадок. Об этом пишет Archyde.

© Газета.Ru

291 901 грузовик повышенной грузоподъемности F-250, F-350 и F-450 будет отозван для обновления программного обеспечения из-за проблем с дисплеями камер заднего вида.

Около 90 тыс. автомобилей Ford Mustang 2022-2023годов производства будут временно возвращены дилеру из-за проблем с тросами передних ремней безопасности. Дилеры проверят ремни каждого автомобиля и при необходимости заменят их, а также удалят участки коврового покрытия, вызывавшие перетирание ремней.

Также примерно 310 тыс. автомобилей Ford Fusion и Lincoln MKZ 2013-2018 годов выпуска будут отозваны из-за выявленных неисправностей вала шестерни системы рулевого управления, из-за которых руль может перестать работать, что особенно опасно на низких скоростях.

До этого компания Ford отозвала почти 700 тыс. автомобилей из-за неисправных топливных форсунок. Заводской дефект был обнаружен на автомобилях Bronco Sport и Escape с двигателями объемом 1,5 литра.

Ранее Генпрокуратура начала закупать Haval H3 вместо Ford Focus.