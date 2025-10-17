В России согласован отзыв грузовиков Sitrak и Howo

В РФ утверждён отзыв грузовиков Sitrak и Howo. Китайский производитель большегрузной техники объявил о согласовании с Росстандартом «корректирующих мероприятий по восстановлению ОТТС» на свои машины. Как сообщается в поступившем в редакцию Quto сообщении компании, в ближайшее время продажи автомобилей возобновятся.

Производитель подчеркнул, что сама проблема, которая была выявлена в ходе внеплановой проверки в июне 2025 года, касается исключительно нарушений в документах.

Уточняется, что отзыв затронет трёхосные тягачи типа ZZHS, а также четырёхосные грузовики Sitrak и Howo. Ехать в дилерский центр на ремонт владельцам не нужно.