В России согласован отзыв грузовиков Sitrak и Howo

В РФ утверждён отзыв грузовиков Sitrak и Howo. Китайский производитель большегрузной техники объявил о согласовании с Росстандартом «корректирующих мероприятий по восстановлению ОТТС» на свои машины. Как сообщается в поступившем в редакцию Quto сообщении компании, в ближайшее время продажи автомобилей возобновятся.
Производитель подчеркнул, что сама проблема, которая была выявлена в ходе внеплановой проверки в июне 2025 года, касается исключительно нарушений в документах.
Уточняется, что отзыв затронет трёхосные тягачи типа ZZHS, а также четырёхосные грузовики Sitrak и Howo. Ехать в дилерский центр на ремонт владельцам не нужно.
«Проверка, инициированная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, нареканий к техническому состоянию грузовой техники Sitrak и Howo не выявила. Конечные пользователи транспортных средств могут быть уверены в их соответствии стандартам качества и безопасности, принятым Таможенным союзом. Тем не менее, мы прилагаем максимум усилий, чтобы урегулировать документарные несоответствия в кратчайшие сроки», – отметил глава российского офиса бренда Юань Сяодун.