В России подорожал кроссовер Exlantix ET. Стало известно о подорожании гибридного кроссовера Exlantix ET, который появился в продаже прошлым летом. Теперь за единственную доступную комплектацию этого автомобиля придётся заплатить на 130 тысяч рублей больше, в результате чего цена машины достигла 6 730 000 рублей, пишут «Автоновости дня».

© Quto.ru

Cиловая установка автомобиля состоит из полуторалитрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Один, мощностью 197 лошадиных сил, расположен спереди, а второй, на 265 лошадиных сил, — на задней оси. В кратковременном режиме такая система выдает 469 лошадиных сил, а мощность, которую она может поддерживать в течение 30 минут, составляет 190 лошадиных сил. Благодаря этому кроссовер разгоняется с места до 100 километров в час всего за 4,8 секунды.

Машина оснащена литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 41 киловатт-час, которая размещена под полом и имеет как систему обогрева, так и охлаждения. На одной только электротяге запаса хода хватает на преодоление от 180 до 185 километров, а общий запас — 1 180 километров.

С конвейера кроссовер сходит с «зимним пакетом», в который входят системы обогрева всех сидений, руля, ветрового стекла и зеркал заднего вида. Стоит отметить, что эффективность работы энергетической системы была подтверждена в ходе реальных испытаний, которые проводились в разных частях России в холодное время года.