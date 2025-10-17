Московские таксисты стали ездить аккуратнее

Таксисты в Москве стали ездить аккуратнее. В столичном управлении Госавтоинспекции сообщили, что в период с января по сентябрь 2025 в мегаполисе произошло 1 244 аварии и участием автомобилей такси — это на 5,8% меньше, чем за три квартала прошлого года.

В ведомстве также сообщили, что в этих происшествиях погибло 26 человек, ещё 1 459 получили травмы. По этим показателям зафиксировано снижение на 29,7% и 4,6% соответственно.

Гаишники отмечают, что добиться таких показателей удалось, в том числе, за счёт усиления надзор за этой категорией водителей, так что контроль за перевозчиками со стороны ГИБДД будет продолжен.

Тем временем сообщается, что Минпромторг РФ расширит список разрешённых для такси машин. В ближайшее время в министерстве промышленности и торговли намерены пересмотреть предварительный список автомобилей, которые можно использовать в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что в обновлённый перечень будут включены собранные в Туле, Калуге и Калининграде модели.