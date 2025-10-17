Николай Соболев: Инвестиции в УАЗ до 2027 года превысят 15 млрд рублей

© За рулем

Инвестиции в новые производства УАЗа до 2027 года превысят 15 млрд рублей, сообщил генеральный директор ПАО «Соллерс» Николай Соболев.

Он отметил, что на ульяновском предприятии начато производство компонентов систем пассивной безопасности, а также идет строительство новой прессовой линии. В планах компании – модернизация модельного ряда УАЗ, интеграция российских систем безопасности ABS и ESP, а также запуск серийного производства полноразмерного 7-местного рамного внедорожника Sollers.

Напомним, выход на российский рынок таких внедорожников, построенных на базе JAC T9, должен состояться в начале 2026 года.

Как ранее сообщал «За рулем», рама и архитектура подвески «исходной» модели (JAC T9) имеют общие корни с Toyota Hilux и Land Cruiser. По предварительным данным, длина 7-местного внедорожника с условным названием Sollers SUV составит около 5,3 метра. В гамме моторов ожидаются дизельный и бензиновый двигатели с отдачей около 200 л.с. Также в арсенале заявлены 8-ступенчатый гидроавтомат, подключаемый полный привод, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.