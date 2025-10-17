Верховный суд не позволил водителям парковаться на «лысом» газоне. Решение он принял на основании жалобы водителя из Самары, которого оштрафовали на 2 тысячи рублей за парковку автомобиля на газоне, на котором не было ни травинки.

© BFM.RU

Размещение транспортных средств запрещено не только на растительности, но и территории, которая предназначена для озеленения. Поэтому законность штрафа сомнений не вызывает, заключил суд.

В Москве штраф за парковку на тротуаре составляет 3 тысячи рублей, а за парковку на газоне — уже 5 тысяч рублей. В регионах штрафы сильно меньше.

В ПДД есть пробелы по этому поводу, говорит юрист по защите прав потребителей Правового центра поддержки москвичей Денис Проскуряков:

— По действующему законодательству у нас нет на федеральном уровне такого понятия, как газон. Понятие тротуар у нас в ПДД четко имеется — это элемент дороги, который предназначен для передвижения пешеходов или присоединения к проезжей части. А понятие «газон» есть только на региональном уровне — например, по нормативным актам Московской области, города Москвы, или, например, в Санкт-Петербурге есть специальный термин, что такое газон –это элемент благоустройства, состояний из травянистых растений искусственного происхождения. Или естественного происхождения. В Самаре такого понятия нет. Но Верховный суд, как я полагаю, руководствовался статьей шестой Гражданского кодекса, то есть, если нет четкой формулы, он будет руководствоваться схожими нормами, тем, что площадь, предназначенная для газона, даже если нет зеленых насаждений, должна использоваться для целевого назначения, и наезд транспортными средствами на эту территорию запрещен. И в случае совершения такого правонарушения будет штраф.

— Ставка отличается, если я правильно понимаю, в Самаре штраф ниже, чем в Москве?

— Конечно, ниже.

— Если уж нет как такового определения газона в законе, то типа газона точно не существует.

— Да, я так понимаю, здесь правовой пробел, и со стороны законодателя нужно внести в ПДД такое понятие, как тротуар, чтобы было понятно водителям, что нельзя наезжать в том числе и на какие-то элементы, на которых отсутствует трава.

Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов обращал внимание, что во многих регионах появляются «стихийные парковки» и транспортом оказываются заставлены газоны, тротуары и детские площадки. Эта ситуация, по мнению Краснова, связана с плохой организацией парковочного пространства в жилых кварталах, так как застройщики часто уклоняются от отведения мест для автомобилей. Для организации парковочных мест следует ввести специальные нормативы на федеральном уровне, считает Краснов.