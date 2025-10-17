Вице-премьер РФ рассказал, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом

Внутренний рынок России полностью обеспечен нефтепродуктами, в то же время на настоящий момент спрос на топливо снижается, рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью "России 1".

По словам вице-премьера, обстановка с топливом в России сейчас стабильная, внутренний рынок полностью обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов.

Для этого правительством РФ принимаются все необходимые меры, подчеркнул Александр Новак. Так, принято решение о запрете на экспорт бензина, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на внутренний рынок. Помимо этого, кабмин обнулил импортные пошлины на нефтепродукты, благодаря чему возможно получать дополнительные объемы в случае необходимости.

"Кроме того, мы в штабном режиме - и Минэнерго, и федеральные органы исполнительной власти - обеспечиваем с компаниями дополнительное производство нефтепродуктов", - отметил вице-премьер.

Одновременно сегодня наблюдается снижение спроса на топливо при сохранении баланса спроса и предложения, добавил он.