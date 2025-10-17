Российским покупателям кроссоверов Seres M5 и M7 сократили скидки

Гибриды Seres в России стали значительно дороже. В России изменились условия покупки гибридных кроссоверов из Китая — Seres M5 и Seres M7. Хотя официальный ценник остался прежним, компания «МБ Рус», которая занимается реализацией этой марки в нашей стране, значительно сократила размер «выгоды по специальной цене».

© Quto.ru

Для модели M5, доступной в единственной комплектации, размер фиксированной выгоды при покупке уменьшился на 100 тысяч и теперь составляет 1 300 000 рублей. В результате актуальная стоимость этого кроссовера — 5 290 000 рублей, сообщают «Автоновости дня».

Seres M5 — это глобальная версия китайского кроссовера Aito M5. От оригинала его отличают другие эмблемы, шильдики, наличие «зимнего пакета», куда входит обогрев руля, а также полностью русифицированная медиасистема.

Эта модель использует технологию последовательного гибрида, когда колёса приводятся в движение двумя электромоторами, чья общая мощность составляет 487 лошадиных сил, а крутящий момент — 664 Ньютон-метра. Полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 116 лошадиных сил выполняет роль генератора и подзаряжает тяговый аккумулятор ёмкостью 40 киловатт-часов. Благодаря такой схеме автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 4,6 секунды. Его максимальная скорость достигает 210 километров в час.

Для модели M7 в пятиместном исполнении изменение выгоды стало более существенным. В случае базовой комплектации Pro — на 300 тысяч рублей, а на топовую Max — на 600 тысяч. Таким образом, при покупке версии Pro можно сэкономить 1 300 000 рублей, а на версии Max выгода сократилась до 700 тысяч рублей.

Актуальная стоимость автомобиля в версии Pro с учётом уменьшенной скидки составляет 5 690 000 рублей, модификация Max обойдётся в 6 790 000.

Seres M7 представляет собой экспортный вариант модели Aito M7. В отличие от M5, который изменился лишь в деталях, у M7 в процессе ребрендинга заменили решётку радиатора и добавили больше хромированных элементов. В базовое оснащение входит полноценный «зимний пакет», включающий подогрев сидений первого и второго ряда, заднего стекла, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя.

Силовая установка Seres M7 также построена по принципу последовательного гибрида, где бензиновый двигатель служит только для выработки электроэнергии, которая заряжает тяговую батарею, питающую электромоторы. Здесь используется такой же полуторалитровый двигатель мощностью 116 лошадиных сил, а за движение отвечают два электромотора с суммарной мощностью 439 лошадиных сил и крутящим моментом 654 Ньютон-метра.