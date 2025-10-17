Россиян предупредили о скором уходе в прошлое ряда популярных машин

Ряд популярных моделей иномарок на российском рынке в скором времени уйдут в прошлое на фоне грядущего повышения утилизационного сбора. Такой прогноз дал основатель компании EvoCars Денис Блинов, его слова приводит Autonews.

Вместе с вышеуказанными моделями постепенно уйдут в прошлое и другие популярные машины, объем двигателя которых составляет более 160 лошадиных сил. Грядущее падение спроса на эти иномарки Блинов связал с резким повышением цен. «Они уступят место более компактным, экономичным и технологичным решениям», — предположил аналитик.

Место ушедших с российского рынка иномарок займут «более соответствующие новой экономике и запросам покупателей». О каких именно моделях идет речь, Блинов уточнять не стал. Основным же драйвером продаж на внутреннем авторынке в обозримом будущем станут менее мощные автомобили, резюмировал он.

В краткосрочной перспективе, заявил Блинов, многие иномарки станут значительной части россиян не по карману. Из-за нового утиля, спрогнозировал эксперт, рост стоимости машин при ввозе в страну составит от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.

В результате нововведений, отмечал директор по развитию партнерской сети «Китаяна» Артемий Тушков, наибольшее падение спроса затронет автомобили с большим объемом двигателя, представленные в премиальном сегменте, а также электрокары. Наиболее чувствительными к новому утилю, пояснял глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, окажутся Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.