В продаже появился мобильный штаб гоночной команды «КАМАЗ-мастер». Машина оснащена 13-литровым дизельным двигателем Cummins QSZ мощностью 635 л.с. Изначально уникальная машина, на создание которой инженеры спортивного коллектива потратили более полугода, была оснащена кабиной К3, но когда челнинский гигант начал выпуск грузовиков поколения К4, кабинный модуль заменили более современным.

© Quto.ru

Как сообщает сама команда, именно этот автомобиль пpинимaл учаcтиe во вcеx coрeвнoванияx, где участвовал «КАМAЗ-мастep», включая 15 марафонов «Дaкаp», 13 изданий гонки «Шeлкoвый путь», a также многочисленные этапы Чeмпиoнaтa Роccии пo ралли-рейдам.

Продажа такого автомобиля на открытом рынке – действительно редкий случай: обычно подобная техника находит своего владельца среди коллекционеров без публикации объявлений, но сейчас машину можно купить любой, у кого есть 65 000 000 рублей.

