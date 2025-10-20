В Китае дебютировал гибридный автодом Changan с раздвижным вторым этажом

В Китае представили новый гибридный автодом Changan Peak View Rv Journey Pro, сообщает портал autohome.com.cn.

Отмечается, что модель построена на базе пикапа Changan Hunter и имеет две комплектации по цене 319, 8 и 349, 8 тыс. юаней (3,55-3,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль оснащен гибридной силой установкой, бензиновый мотор которой выполняет роль генератора для батарей. Полноприводная силовая установка с двумя электромоторами развивает суммарную мощность 272 л.с. Кроме того, машина оборудована пневмоподвеской и раздвижным вторым этажом с электроприводом.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

Ранее сообщалось, что бренд Tank 21 октября выведет на китайский рынок обновленный внедорожник 400.