В Узбекистане скоро стартуют продажи Кобальта с модернизированным интерьером и расширенным списком оборудования. Впоследствии четырехдверке изменят и внешность. А еще в соседней стране анонсировали модель Damas следующей генерации.

Седан Chevrolet Cobalt c переделанным салоном расположенная в Узбекистане компания UzAuto Motors показала в сентябре. Теперь же фирма объявила о старте серийного производства таких четырехдверок, одновременно опубликован прайс-лист. В продажу посвежевшие машины поступят 3 ноября. При этом модель с прежним интерьером остается на местном рынке.

Кобальт нового модельного года обрел мультируль, другую приборку, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, список оборудования пополнили подогрев передних сидений и круиз-контроль. А вообще, как сообщили в UzAuto, у такого седана «были обновлены более 50 ключевых компонентов». В частности, установлены новый блок управления двигателем, доработана система газораспределения и электронного управления, «обновлены система ABS, блоки управления подушками безопасности, охранными функциями» и «диагностический модуль».

Как и прежде, Chevrolet Cobalt оснащается бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 106 л.с. (141 Нм) и классическим шестиступенчатым автоматом.

Модель с новым интерьером будет доступна в двух комплектациях – Style MCM и Midnight MCM. Вторая версия отличается расширенным черным декором и наличием «кожаной» обивки.

Посвежевший Кобальт обойдется в 156 100 000 – 165 200 000 сумов, что эквивалентно примерно 1 млн – 1,07 млн рублей по текущему курсу. Седан с прежним интерьером стоит от 147 916 000 сумов (956 000 рублей).

Позже Chevrolet Cobalt наконец-то проведут полноценный рестайлинг, то есть седан изменится еще и внешне. Точные сроки и то, как именно будет выглядеть автомобиль, в компании пока не раскрывают. В UzAuto лишь отметили, что работа над фейслифтом уже ведется. Кстати, еще несколько лет назад в Узбекистане ловили Кобальт с дизайном уже почившей бразильской версии.

Между тем UzAuto готовит и другую новинку – анонсирован следующий Chevrolet Damas! Актуальный микровэн, напомним, ведет свою историю еще от Daewoo начала 1990-х. Новую модель пока не продемонстрировали. Зато объявлено, что ее будут выпускать в чисто пассажирской версии под именем Chevrolet Damas Move и грузопассажирском исполнении Chevrolet Damas Max. Причем предшественник останется в строю.

Местные профильные СМИ считают, что под видом совершенно нового Damas в Узбекистане «пропишется» доступная в странах Латинской Америки модель Chevrolet N400 (она же Tornado). А этот фургончик, в свою очередь, является чуть переделанным «китайцем» Wuling Hongguang V. Дата премьеры и характеристики такого Chevrolet Damas станут известны позже.