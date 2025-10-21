Jetta представил обновленный кроссовер VS7

Бренд Jetta от совместного концерна FAW-Volkswagen представил обновленный кроссовер VS7 2026 модельного года. Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором серии EA211, хорошо знакомым россиянам по большинству моделей VAG, и передним приводом. В начальных исполнениях он работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией, в топовом - 6-ступенчатым "автоматом" Aisin.

На выбор покупателей будет доступно пять комплектаций. На местном рынке цена на базовую версию составит от 107,9 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 1,2 млн рублей, а максимальная комплектация обойдется покупателям в 130 900 юаней - 1,45 млн рублей.

Обновленный VS7 вопреки ожиданиям не претерпел значительных визуальных изменений. По данным портала "Китайские автомобили", его передняя часть по-прежнему оборудована безрамочной решеткой радиатора. Задняя часть машины сохранила единый катафот в бампере и логотип Jetta на крышке багажника. Даже колесные диски остались такими же, как у модели 2024 года.

Кроссовер построен на модульной платформе MQB. Габариты кузова составляют 4624 х 1841 х 1624 мм, а колесная база - 2730 мм. Подвеска независимая: передняя - типа MacPherson, задняя - многорычажная. Салон имеет пятиместную компановку.

Автомобиль доступен в четырех цветовых оттенках: черном, белом, сером и синем. Интерьер представлен в двух вариантах: черно-коричневом и черно-сером.

