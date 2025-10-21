Большинство россиян отказались покупать автомобиль в долг

В I полугодии 2025 года 60 процентов опрошенных россиян покупали новый автомобиль за счет собственных сбережений. Это показало исследование, проведенное холдингом «Ромир».

Что касается приобретения машины в кредит, то так поступил лишь 41 процент опрошенных. Также выяснилось, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность тех, кто предпочел купить автомобиль за счет сбережений, выросла на процент.

Исследование показало, что 60 процентов обзаводились новым автомобилем с целью замены предыдущего. Еще 33 процента не имели ранее автомобиля и лишь для 6 процентов новый автомобиль стал дополнением к уже имеющемуся.

Есть прогнозы, что в скором времени иномарки в России резко вырастут в цене. Причиной этого станет измененная методика расчета утилизационного сбора. Как следствие, многие автокомпании столкнутся с падением продаж, а некоторые могут и вовсе уйти с рынка.