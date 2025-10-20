Яндекс улучшил прогноз времени поездки для водителей

В сервисах Яндекс Карты и Навигатор появилась функция персонализированного расчёта времени в пути. Технология адаптирует прогноз для каждого пользователя, учитывая его привычную манеру управления автомобилем.

Алгоритм анализирует данные о предыдущих поездках с включённой навигацией. Система изучает, как быстро водитель обычно движется относительно общего потока транспорта, как часто совершает обгоны и сколько километров проезжает в течение недели. Эти сведения обрабатываются с помощью машинного обучения.

Прогноз постоянно обновляется с учётом изменений в поведении водителя. Например, если в зимний период пользователь начинает ездить более осторожно, система постепенно корректирует расчёты. Точность предсказаний повышается с увеличением количества поездок с активным навигатором.

В перспективе разработчики планируют расширить персонализацию, учитывая предпочтения водителей при выборе маршрутов. Это позволит предлагать варианты пути, которые лучше соответствуют индивидуальным ожиданиям пользователей.