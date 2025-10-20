Мощные электрокары Maserati не покупают даже с фантастическими скидками

Maserati распродаёт электрокары с огромными скидками. Легендарная итальянская марка автомобилей класса «люкс» переживает непростые времена. По итогам девяти месяцев текущего года компания реализовала на мировом рынке всего 5 996 машин. В попытке исправить ситуацию и увеличить объёмы реализации, бренд запустил в США масштабную дисконтную программу.

Наиболее впечатляющие предложения, достигающие 50 тысяч долларов (чуть более 4 миллионов рублей), относятся к электромобилям, спрос на которые, судя по всему, никак не соотносится с прогнозами производителя.

Акция касается моделей GranTurismo Folgore и GranCabrio Folgore. Изначальная стоимость электрического купе устанавливалась на отметке в 200 295 долларов, а вариант с открытым верхом оценивался в 209 195 долларов. Теперь же, при оформлении покупки или договора аренды, с цены каждого из них вычитается сумма в 50 тысяч долларов, что делает эти автомобили значительно доступнее.

Похоже, что даже впечатляющие технические характеристики не смогли убедить покупателей приобретать электрокар Folgore. Он оснащён тремя моторами, полным приводом, мощностью в 751 лошадиную силу и колоссальным крутящим моментом в 1350 Ньютон-метров, но, видимо, лишён той силы, которая присуща автомобилям с традиционным V6 под капотом.

Программа стимулирования затрагивает и электрический внедорожник Grecale Folgore, на который теперь действует скидка в 25 тысяч долларов. Для клиентов, выбирающих лизинг, также доступен кредит с годовой процентной ставкой 5,49% сроком на 72 месяца. Такие условия делают это предложение одним из самых привлекательных на премиальном рынке. Для сравнения, бензиновая версия Grecale Modena имеет скромную скидку в 3 тысячи долларов.

Электрический Grecale оснащается батареей ёмкостью 105 киловатт-часов и двумя моторами, выдающими в сумме 550 лошадиных сил и 820 Ньютон-метров крутящего момента. Он способен разогнаться до 100 километров в час за 4,1 секунды, однако его максимальная скорость ограничена на отметке в 220 километров в час. Для большинства водителей такие ограничения не критичны, однако для бренда, чей символ — трезубец, и который неразрывно связан с высокими скоростями, такое ограничение кажется нелогичным.

К слову, скидки не распространяются на версии GranTurismo и GranCabrio, оснащённые трёхлитровым бензиновым двигателем V6 с двумя турбинами, который также устанавливается на спортивный MC20. По мнению экспертов, такое избирательное предложение наводит на мысль, что компания испытывает трудности с реализацией именно электрических моделей.