Александр Лукашенко поручил навести порядок на белорусских АЗС. Кроме заправки автомобилей посетители автозаправочных комплексов пользуются услугами миникафе: «Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они кофе пьют», — заметил глава государства. Теперь владельцам станций предстоит принять соответствующие меры.

В качестве ответной меры компания «Белоруснефть» предложила такое решение: чтобы избежать возможных заторов возле топливораздаточных колонок, в периоды особенной интенсификации трафика станции будут усиливать дополнительным персоналом.

Если некоторые колонки заняты неоправданно долго, операторы оповестят владельцев машин по громкой связи. Вдобавок компания будет предлагать посетителям воспользоваться современными способами приобретения топлива и товаров, включая терминалы самообслуживания.

«Поручение президента касается исключительно вопросов водительской культуры и дисциплины, поддержанием которой уже занялись уполномоченные органы. Бесперебойная поставка топлива и обеспечение им всех АЗС страны осуществляются штатно», — сообщает пресс-служба компании.

