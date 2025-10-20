Tank выведет на китайский рынок обновленный внедорожник 21 октября

Бренд Tank 21 октября выведет на китайский рынок обновленный внедорожник 400

Принадлежащий концерну Great Wall Motor бренд Tank выведет 21 октября 2025 года на китайский рынок обновленный внедорожник 400. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Новый Tank 400 получил увеличенную решетку радиатора и сохранил дизайн двойной хромированной окантовки. Фары также соответствуют текущей модели. Передний бампер был переработан и стал шире и толще. На крыше появился лазерный радар.

Кроме того, обновленный Tank 400 получит расширенный набор систем помощи водителю, а также крупный цветной телевизор и холодильник в салоне.

Силовая установка внедорожника включает бензиновый турбомотор 2.0 и электродвигатель, ее суммарная мощность — 408 л.с.

