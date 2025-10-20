Премьеру рестайлингового Nissan Ariya проведут уже через пару недель

Премьеру рестайлингового паркетника Nissan проведут уже через пару недель. Модель обрела новое «лицо», а вот корму реформы не затронули.

© Колеса.ру

Модернизированный электрокросс Nissan Ariya впервые анонсировали на прошлой неделе. Такой паркетник справит мировой дебют на автосалоне Japan Mobility Show, который откроется в Токио в конце октября. Теперь же Nissan снова показал рестайлинговую пятидверку: ее засветили на картинках и проморолике, которые посвящены оформлению стенда компании на выставке. Стенд, к слову, будет оформлен в стиле японских комиксов манга.

Nissan Ariya переделали переднюю часть. Вместо черной вставки отныне глухая панель в цвет кузова, с бампера убрали «прорези» с противотуманками, а у расположенного внизу воздухозаборника теперь иная форма. Еще заменили пристыкованные к фарам светодиодные ходовые огни – их сделали в актуальном фирменном стиле бренда. Корму же трогать не стали: прежними остались и бампер, и единая плашка задних фонарей. Зато расширена палитра цветов кузова, появились диски нового дизайна.

Интерьер все еще не показали. При этом ранее в компании заявили о том, что Ariya получила улучшенную мультимедийную систему с сервисами Google.

Специально для Японии была перенастроена подвеска. Других подробностей о технических обновках пока нет. На родине марки дореформенный кроссовер доступен с передним (218 или 242 л.с.) или двухмоторным полным приводом (340 или 394 л.с.), плюс можно выбрать «горячую» полноприводную модификацию Nismo (367 или 435 л.с.). Паркетник комплектуется батареей емкостью 66 или 91 кВт*ч.

Напомним, серийный кроссовер Nissan Ariya дебютировал еще в 2020 году. Однако полномасштабный выход на рынок состоялся лишь в 2022-м. Причем особых успехов построенный на платформе CMF-EV паркетник не добился, так что, например, в Штатах его скоро снимут с продажи.

Между тем рестайлинговая Ariya окажется не единственной мировой премьерой Nissan на выставке Japan Mobility Show – там представят минивэн Elgrand нового поколения. А еще японцам продемонстрируют модели, которые сейчас адресованы зарубежным рынкам. Это внедорожник Patrol Y63, европейский электрохэтч Micra и китайский электрический седан Nissan N7.