Европа требует изменить электронные ручки автомобилей после череды трагедий. На фоне сообщений о нескольких инцидентах, включая возгорания и ДТП, когда люди оказывались в ловушке внутри своих машин, надзорные органы ужесточили свою позицию. Теперь они официально требуют от производителей, среди которых называют и американскую Tesla, безотлагательно доработать конструкцию, чтобы гарантировать возможность открыть двери в критической ситуации.

Нидерландское ведомство RDW, ответственное за сертификацию автомобилей Tesla на рынке ЕС, пояснило, что вопрос создания аварийно-безопасных ручек стал главной задачей для двух организаций — Euro NCAP и ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций). Суть требований проста: двери должны открываться как изнутри самими пассажирами, так и снаружи спасательными командами, даже если в автомобиле полностью отключено электропитание.

Ещё в мае этого года от экспертов прозвучал призыв о необходимости в новых стандартах. Тревогу бьют не только в Европе. Регулирующие органы Южной Кореи также выразили серьёзную озабоченность проблемой. Европейский совет по безопасности на транспорте сообщает, что в Нидерландах именно особенность дверных ручек связывают с несколькими смертельными случаями, когда люди тонули в затопленных автомобилях.

«Это не умозрительная проблема — люди гибнут, потому что не могут выбраться из транспортного средства, когда каждая секунда на счету», — заявил исполнительный директор ETSC Антонио Авенозо.

Он призвал к оперативным действиям. По его мнению, необходимо как можно быстрее рассмотреть вопрос об отзыве уже проданных автомобилей и срочно обновить правила безопасности.

Суровая реальность этих предупреждений подтверждается недавними трагедиями. В прошлом месяце в Германии в ДТП с последующим пожаром погибли три человека, находившиеся в электромобиле Tesla Model S. Очевидец происшествия пытался помочь, но не смог открыть двери горящей машины. А в Китае произошел похожий случай с автомобилем Xiaomi SU7, где водитель погиб, а прохожие также оказались бессильны открыть двери. Эта трагедия уже заставила местные власти начать разработку новых нормативов, которые могут полностью запретить использование подобных дверных механизмов.