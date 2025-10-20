Немцы с низким достатком получат льготы при покупке электрокара

Германия снова вводит субсидии для спасения электромобильного рынка. Спустя два года после отмены дотаций, которая, как показывают отчёты, сильно охладила покупательский интерес, немецкие власти приняли решение о запуске обновлённой программы субсидий. Она должна стартовать в январе 2026 года.

Этот шаг происходит в критический для европейского автопрома момент, когда он сталкивается с растущим давлением из-за американских импортных пошлин и активного продвижения на рынок китайских производителей. Канцлер Германии Фридрих Мерц на днях сообщил, что на финансовое стимулирование покупок машин с нулевыми выбросами будет направлено 3 миллиарда евро. Эти средства рассчитаны на период до 2029 года и предназначены для семей со средним и низким уровнем достатка.

Согласно предлагаемым условиям, при приобретении нового электромобиля стоимостью не более 45 тысяч евро (около 4,3 миллиона рублей) покупатель сможет получить компенсацию в размере до 4 тысяч евро (около 380 тысяч рублей). Это важное изменение по сравнению с прошлой программой, где верхний порог цены автомобиля был значительно выше и достигал 65 тысяч евро.

При том, что гибридные автомобили с возможностью подзарядки от розетки в новую программу не войдут, впервые право на субсидию получают подержанные электромобили.

Одним из уточняемых параметров является максимальный уровень дохода для участия в программе, который, предположительно, составит около 45 тысяч евро в год. Глава Социал-демократической партии Тим Клюссендорф отметил, что сейчас принципиально важно, чтобы программа субсидирования помогала в первую очередь немецкой и европейской автомобильной промышленности. Это заявление может означать, что льготы предполагают распространять только на машины европейских производителей, хотя официального подтверждения этому пока нет.

Предыдущая программа поддержки, действовавшая в Германии с 2016 по 2023 год, обошлась бюджету почти в 10 миллиардов евро, но была досрочно прекращена.