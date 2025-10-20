Jeep Wrangler собирается покинуть европейский рынок

Сообщается, что последние автомобили будут доставлены покупателям в этом регионе в первой половине 2026 года.

© Колеса.ру

Входящая в состав автогиганта Stellantis американская марка Jeep начала выпускать Wrangler ещё в 1986-м, причём за прошедшие годы модель всего три раза сменила поколение. Внедорожник нынешней четвёртой генерации (серии JL) был представлен в 2017 году, а рестайлинг пережил в 2023-м. Теперь стало известно о том, что классическая модель покидает старосветский рынок.

О том, что Jeep Wrangler скоро покинет европейскую линейку марки, сообщает британское издание Auto Express. Сообщается, что дилеры бренда прекратят принимать заказы на этот внедорожник в конце текущего года, а последние автомобили будут доставлены покупателям в этом регионе в первой половине 2026-го.

По словам одного из топ-менеджеров Jeep в Европе Марко Монтепелозо, на которого ссылается издание, причина внезапного ухода Wrangler заключается в том, что эта модель не соответствует ряду местных норм, предусмотренных для транспортных средств. Особенно это касается тех правил, которые затрагивают безопасность (они вступят в силу в середине 2026 года). Он отметил, что они потребуют дополнительные функции, которые будет сложно внедрить в Jeep Wrangler.

Как отметил Марко Монтепелозо, чтобы привести легендарный внедорожник в соответствие с новыми правилами, компании «придётся полностью переосмыслить концепцию Wrangler». Стоит отметить, что в прошлом году модель получила дополнительную защиту при боковых ударах, а также системы ADAS, в том числе функцию выявления сонливости водителя. Но для грядущих норм безопасности этого недостаточно.

Но уход модели с европейского рынка повлиял и солидный объём выбросов вредных веществ. Так, показатель его 2,0-литровой бензиновой турбочетвёрки составляет 269 г/км CO2. Этот результат практически такой же, как у битурбомотора V8 объёмом 4,4 литра (разработки BMW), которым оснащается Range Rover Sport SV.

Внедорожник по-прежнему останется доступен на американском рынке. Здесь Jeep Wrangler предлагается с двигателем Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с., который сейчас предлагается как шестискоростной механикой, так и с восьмиступенчатым автоматом (ранее компания хотела лишить этот двигатель 8АКП, но клиенты этот шаг не оценили, так что американскому производителю пришлось резко «переобуться»).

Ещё в Штатах актуальный внедорожник предлагается с 2,0-литровой турбочетвёркой, которая входит в состав гибридной установки, положенной Wrangler 4xe, а также с двигателем V8 Hemi объёмом 6,4 литра, которым оснащается версия Rubicon 392. В обоих случаях в комплект идёт восьмиступенчатый автомат.

Пока что Jeep Wrangler по-прежнему представлен в Европе. Отметим, на одном из наиболее крупных старосветских рынков, в Германии, стартовая цена внедорожника на сегодняшний день составляет 70 900 евро (эквивалентно примерно 6,72 млн рублей по текущему курсу), а за топовое исполнение просят не менее 83 500 евро (около 7,91 млн рублей).