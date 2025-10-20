Новый BMW iX3 обошёл бензиновый X3 по заказам в Германии

Инвестиции BMW в платформу Neue Klasse превысили 10 миллиардов евро, и её успех для компании критически важен. Судя по первым результатам, проект движется в верном направлении: дебютная модель серии — новый iX3 — уже демонстрирует впечатляющие продажи на домашнем рынке. Всего за шесть недель после премьеры на IAA Mobility Show в Мюнхене электрический кроссовер сумел опередить по числу заказов своего бензинового собрата, X3.

© bmw

На отраслевом саммите, организованном Институтом автомобильной экономики (IfA), глава BMW в Германии Кристиан Ах сообщил, что электроверсия iX3 (внутренний индекс NA5) собрала свыше 3000 заказов только на внутреннем рынке. Это больше, чем суммарные продажи новой бензиновой версии X3 (G45) за тот же период.

Однако столь высокий спрос уже вызывает у BMW определённое беспокойство. Ах признал, что существует риск, что компания «не сможет полностью удовлетворить спрос в 2026 году». Тем не менее, в интервью изданию Automobilwoche представитель бренда подчеркнул, что будет сделано всё возможное, чтобы сократить сроки поставок. Первые отгрузки для Европы запланированы на весну, тогда как американские клиенты получат свои автомобили летом.

Серийное производство стартует уже в конце этого месяца на новом заводе BMW в Дебрецене (Венгрия), который при полной загрузке сможет выпускать около 150000 автомобилей в год. Для многих компаний подобный «дефицит успеха» стал бы приятной проблемой, однако BMW стремится синхронизировать объёмы выпуска с реальным спросом. Ведь затяжное ожидание может привести к потере клиентов — особенно на фоне скорого выхода электрического Mercedes GLC, обещающего серьёзную техническую конкуренцию.

Любопытно, что сборка iX3 будет налажена и в мексиканском Сан-Луис-Потоси, но лишь в 2027 году. При этом поставки в США, по данным инсайдеров, продолжат поступать из Венгрии даже после запуска производства в Мексике. Отдельно для китайского рынка в следующем году появится удлинённая версия iX3 (NA6).

На старте продаж BMW предложит модель только в исполнении iX3 50 xDrive. Позже линейка пополнится более доступными модификациями 40 xDrive и 40 sDrive, что должно привлечь новую аудиторию. На вершине гаммы уже готовится вариант M Performance, а в перспективе — и полноценная заряженная версия M.

Тем, кто остаётся равнодушен к SUV, BMW вскоре предложит альтернативу — электрический седан i3 (NA0). Его сборка стартует в Мюнхене во второй половине 2026 года, а для Китая компания разработает собственную удлинённую модификацию (NA8) с увеличенным пространством для задних пассажиров.