Покупка нового Chevrolet в США теперь включает необычный бонус. В то время, пока дилеры пытаются привлечь как можно больше клиентов бонусами и скидками, льготными страховками и выгодными процентами по кредитам, один дилерский центр Chevrolet, расположенный в городе Пост-Фолс, что в Айдахо, предложил клиентам очень оригинальную акцию.

В течение октября каждый, кто приобретает здесь новый автомобиль, получает в подарок полноразмерный американский флаг и специальный кредитный сертификат на… огнестрельное оружие.

Ваучер номиналом 500 долларов (чуть более 40 тысяч рублей) можно использовать в партнёрском магазине спортивных товаров Black Sheep для покупки любого оружия. Само ружьё или пистолет автосалон напрямую не вручает, но именно этот сертификат становится возможностью к его покупке по меньшей цене.

Инициатива возникла не на пустом месте. Производители автомобилей и их торговые представители находятся в постоянном поиске новых способов привлечения покупателей, особенно после отмены некоторых государственных льгот. Вместо привычных скидок или программ trade-in, данная компания сделала ставку на смелый и концептуально выверенный для своего штата ход.

Большинство из покупателей с большим энтузиазмом отнеслись к предложению и с удовольствием фотографировались со своими новыми автомобилями, держа в руках тот самый флаг и символическое ружьё.

Что же можно приобрести на полученный сертификат? Ассортимент магазина позволяет выбрать оружие на любой вкус. Например, пистолет Springfield Hellcat обойдется покупателю в 550 долларов, а с учётом подарочного сертификата — всего в 50 долларов. Ценителям классики может приглянуться модель Colt Commander за 950 долларов. Для любителей охоты доступны варианты вроде ружья Ruger American за 620 долларов или модели Remington 700 за 700 долларов. Это лишь несколько примеров из богатого каталога, с которым новых владельцев Chevrolet знакомят прямо в дилерском центре.