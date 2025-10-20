BMW M5 стал очередной жертвой фирменного подхода Mansory

Когда ателье Mansory берётся за доработку автомобиля, результат предсказать несложно — равнодушных не останется. Новый BMW M5 стал очередной жертвой фирменного подхода немецких тюнеров, превратившись в настоящего монстра с внешностью на грани безумия. И если стандартный G90 можно назвать сдержанным спортседаном, то версия от Mansory — это уже откровенный вызов хорошему вкусу.

© Mansory

Первое, что бросается в глаза, — тройной центральный выхлоп с массивными насадками, выступающими из агрессивного диффузора, словно из задней бронепластины. Этот элемент — квинтэссенция избыточности, но именно в этом и заключается шарм Mansory. Повсюду царствует карбон: от капота с вентиляционными прорезями до декоративных вставок по кузову. Правда, остаётся загадкой, функциональны ли эти воздуховоды или лишь создают видимость аэродинамической инженерии — похоже, что второе.

Не обошлось и без неожиданных решений. За знаменитым изгибом Хофмайстера на задней стойке теперь красуется вставка из карбона с подсвеченным логотипом Mansory, а на кромке крыши установлен небольшой спойлер — редкое зрелище для седанов. Передние крылья также получили дополнительные карбоновые панели за колёсными арками, украшенные фирменной подсветкой.

Любопытно, что это уже вторая модификация M5 от Mansory: несколько месяцев назад ателье демонстрировало серый G90 с аналогичным экстремальным обвесом. Тогда автомобиль щеголял 22” коваными дисками и полностью обновлённым салоном, отделанным дорогой кожей.

И всё же Mansory не ограничилась внешностью — за грозным обликом стоит соответствующая техническая составляющая. Гибридная установка теперь развивает 838 л.с. и 1150 Н·м крутящего момента, что стало возможным благодаря доработкам битурбо-мотора V8 объёмом 4,4 литра. Для сравнения, стандартный M5 с индексом S68 выдаёт «всего лишь» 577 л.с. и 750 Н·м.

Тем, кто считает серийный M5 слишком скучный, а от Mansory — чересчур экстравагантным, BMW предлагает компромисс — M Performance Parts. Эти фирменные аксессуары позволяют добавить немного остроты и индивидуальности без перехода грани разумного: каждый элемент можно установить отдельно, создавая свой идеальный баланс между агрессией и элегантностью.