В Приморье на 50 процентов выросло число ДТП с участием подростков на мотоциклах

Госавтоинспекции Приморского края за месяц - с середины сентября по 14 октября - выявила свыше 700 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Более 500 мотоциклистов привлечены к ответственности. Причем каждый пятый из них - подросток в возрасте до 16 лет, сообщает сайт правительства региона.

"В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. А 162 мотоцикла помещены на стоянки временного задержания", - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что число ДТП с участием детей до 16 лет увеличилось на 50%, в них также возросло и количество раненых - на 59%.