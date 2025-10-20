Хакеры совершили 1,5 тыс. DDoS-атак на транспорт в России

Хакерские группы этой осенью заметно усилили давление на транспортную отрасль России: только в сентябре на компании из сферы логистики и перевозок пришлось более 1,5 тыс. DDoS-атак. Об этом сообщили РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.

© Газета.Ru

По их оценке, количество инцидентов за один месяц почти вдвое превысило показатели за все первое полугодие 2025 года. Эксперты отмечают, что рост активности наблюдался и годом ранее, однако тогда атаки распределялись на несколько месяцев, а в этом году пик пришелся исключительно на сентябрь.

Специалисты связывают ситуацию с началом делового сезона: перебои в работе транспортных и логистических сервисов в этот период способны причинить максимальный финансовый и репутационный ущерб. Самая продолжительная атака в сентябре длилась 37,5 часа.

При этом пока увеличилась в первую очередь частота попыток взлома, тогда как их мощность и продолжительность остаются на среднем уровне. Эксперты полагают, что злоумышленники могут проверять устойчивость инфраструктуры перед более масштабными атаками.

Ранее в «Лаборатории Касперского» назвали ключевую особенность кибератак хактивистов.