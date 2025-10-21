"Китайский УАЗ" BAW 212 подешевел в России

Компания BAW Россия, официальный дистрибьютор BAW в России, сообщила "Российской газете" о снижении розничных цен на рамный внедорожник BAW 212.

Так, версия Adventure RUS стоит не 3 445 000 рублей, а 3 399 000 рублей. Комплектация обойдется в 3 549 000 рублей вместо прежних 3 650 000 рублей. Исполнение Long Wind стоит 3 659 000 рублей, а не 3 749 000 рублей. Кроме того, за Long Wind RUS надо теперь отдать 3 699 000 рублей (раньше было 3 799 000 рублей).

Как отмечается, снижение стоимости стало возможным благодаря укреплению рубля и эффективно выстроенной транспортной и финансовой логистикой между Китаем и Россией.

Напомним, BAW 212 по колесной базе практически совпадает с Land Cruiser 300 и Prado (250) - 2860 мм, но по кузову компактнее: длина составляет 4705 мм, ширина - 1945 мм, высота - 1999 мм.

Бензиновая версия автомобиля оснащена двигателем 2,0 литра мощностью 238 л.с., 8-ступенчатой АКП и системой полного привода с блокировкой межколесного дифференциала.

BAW 212 Diesel получил мотор производства Foton (170 л.с. и 415 Нм). Модификации этого ДВС в России знают по пикапам Tunland.

Ранее дилеры рассказали "РГ", что будет с авторынком после повышения утильсбора.