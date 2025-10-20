Дорожники приступили к строительству еще одной развязки в Сочи

В Сочи специалисты приступили к подготовительным работам в рамках пятого этапа строительства обхода Адлера. Заключение от "Главгосэкспертизы" получено. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

© Российская Газета

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, будет построена разворотная петля, проходящая эстакадой над существующей трассой А-147 в районе санатория "Кудепста".

"Она будет служить левоповоротным съездом для тех, кто выехал из тоннеля обхода Адлера со стороны Красной Поляны и намерен двигаться в сторону "Сириуса" по трассе А-147, а также для тех, кому нужно попасть на обход Адлера или развернуться при движении из микрорайона Кудепста и прилегающих районов Адлера", - сообщил Марат Хуснуллин.

Длина эстакады составит 368 метров. Ее будут удерживать семь опор, в рамках проекта строители возведут подпорные стены.

Как отметил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко, сегодня разворот на А-147 в районе Хосты проходит через плотную городскую застройку и в часы пик водители теряют здесь до получаса. Строительство новой разворотной петли значительно улучшит дорожную ситуацию.

Строительство обхода Адлера ведется в рамках проекта автодороги Джубга - Сочи. Обход планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.