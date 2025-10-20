Jetour начал продажи внедорожника Zongheng G700 с водонепроницаемым корпусом

В Китае начались продажи внедорожников Jetour Zongheng G700, сообщает портал carnewschina.com. Цены на автомобиль начинаются от 329,9 тыс. юаней (от 3,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

© Газета.Ru

Длина автомобиля составляет 5198 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1956 мм. Колесная база — 2870 мм. Дорожный просвет — 320 мм. Предлагаются машины с 5 и 6 местами. Также доступны семь цветов кузова: оранжевый, синий, коричневый, серебристый, черный, белый и серый.

В оснащение входят 15,6-дюймовый центральный экран, 17,3-дюймовый экран для задних пассажиров и холодильник. Сиденья оборудованы вентиляцией, подогревом и массажем.

Силовая установка включает 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя. Суммарная мощность установки составляет 892 л.с. Разгон до 100 км/ч — 4,6 с, а расход топлива — 1,39 л на 100 км. Запас хода — 1400 км.

Особенность Jetour Zongheng G700 — водонепроницаемый корпус. Внедорожник в течение 40 минут может преодолевать водные преграды. Глубина преодолеваемого брода составляет 970 мм. Официальная цена автомобиля пока не объявлена.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

Ранее сообщалось, что бренд Tank 21 октября выведет на китайский рынок обновленный внедорожник 400.