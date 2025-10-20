Li Auto ускоряет глобальный рывок: первый салон открыт в Узбекистане

Китайский производитель электромобилей Li Auto начинает мировую экспансию, открыв первый официальный розничный центр в Ташкенте.

Это знаменует стратегический разворот компании от перегретого внутреннего рынка к перспективным направлениям за рубежом. Изначально планировавшийся на 2028 год, выход на международную арену был резко ускорен из-за растущей конкуренции в Поднебесной и снижения продаж.

Пионером в этом рывке стал Узбекистан, а следующим этапом уже в ноябре этого года станет Казахстан. В отличие от китайской модели прямых продаж, компания будет работать через авторизованных дилеров, таких как Control Auto в Узбекистане, которые обеспечат полный пакет услуг: от официальной гарантии и ремонта до технических обновлений. При этом владельцы машин, ввезенных ранее по серым каналам, такой поддержкой воспользоваться не смогут.

На старте зарубежным клиентам предложат три кроссовера: L6, L7 и L9.

Дальнейшие амбиции Li Auto простираются дальше Центральной Азии и нацелены на рынки Ближнего Востока и Европы. Для адаптации к местным требованиям компания уже создала научно-исследовательские центры в Германии и США, рассчитывая подготовить локализованные модели к 2026 году.