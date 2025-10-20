Подзаряжаемые гибриды загрязняют воздух сильнее, чем считалось раньше

Новое исследование показало, что подзаряжаемые гибридные автомобили (PHEV) на деле гораздо менее экологичны, чем заявляют производители и официальные данные ЕС. Организация Transport & Environment изучила сотни тысяч автомобилей, зарегистрированных в Европе с 2021 по 2023 год, и выяснила, что такие машины выбрасывают лишь на 19% меньше CO₂, чем обычные бензиновые и дизельные авто. Ранее ЕС утверждал, что гибриды сокращают выбросы на 75%.

По словам исследователя Йоанна Гимбера, многие водители в Европе редко заряжают свои гибриды и чаще ездят на бензиновом двигателе. В результате реальные данные показывают, что электродвигатель используется только в 27% времени, тогда как официальные оценки говорили о 84%.

Даже в полностью «электрическом» режиме гибриды продолжают частично использовать бензиновый мотор — например, при разгоне или движении в гору. Это приводит к 68 граммам выбросов CO₂ на километр, что в девять раз больше официальных цифр.

Учёные считают, что такие ошибки в подсчётах позволили автопроизводителям, включая Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, избежать около 5 млрд евро штрафов.