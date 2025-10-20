Мультимедийная система нового поколения дебютирует на Toyota RAV4 2026

Компания Toyota представила новое поколение своей мультимедийной системы, которая впервые будет установлена на кроссовере RAV4 шестого поколения 2026 модельного года и затем появится на других моделях марки.

Среди ключевых обновлений стоит отметить крупные дисплеи, поддержку 5G, голосовое управление и встроенный видеорегистратор.

Система разработана американским подразделением Toyota, и основана на платформе Automotive Grade Linux с добавлением инструментов Woven. В новой системе внедрена поддержка сетей 5G от оператора AT&T.

Покупатели смогут выбрать между экранами размером 10,5 и 12,9 дюйма. Главное меню теперь можно настраивать по своему усмотрению, изменяя расположение виджетов навигации, погоды и аудио. В правом верхнем углу располагается «меню быстрого управления» для установки яркости, управления Bluetooth и системами помощи водителю. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto осталась.

Также обновленный голосовой помощник, работающий на базе искусственного интеллекта, теперь может распознавать команды без подключения к облаку. Пользователи могут активировать его с помощью фразы «Эй, Toyota», чтобы, например, переключить музыку или получить маршрут.

Дополнительно в мультимедийный комплекс встроен Drive Recorder, который позволяет автомобилю записывать видео с внешних камер и сохранять их на USB-накопитель. Для гибридных и электрических версий предусмотрен специальный интерфейс EV Domain, который поможет устанавливать лимиты зарядки и управлять процессом через обновлённое приложение Toyota.