Названо число авто в такси с действующими разрешениями

К октябрю 2025 года в российском таксопарке насчитывалось 799,4 тысячи легковых автомобилей с действующими разрешениями. Об этом сообщили эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

Наибольшей популярностью среди брендов пользуется LADA, на долю которой приходится 16,4% всего парка. Второе и третье места занимают корейские бренды Kia и Hyundai с долями 14,9% и 13,4% соответственно.

По моделям лидером стал Hyundai Solaris с долей 10,4%. На втором месте находится LADA Granta — 9,9%, на третьем — Kia Rio с 9%.

Среди автомобилей последних трех лет выпуска в такси доминируют LADA, Chery и Haval с долями 4,1% и 3,5%. В этой категории наиболее востребованными моделями стали Haval Jolion — 2,7% и LADA Vesta — 2,1%, передает издание «Автовзгляд».

