Повышение утильсбора затронет не всех автовладельцев

Новый повышенный утильсбор не затронет автовладельцев, оплативших его до вступления этой нормы в силу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России сообщает «Интерфакс».

«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что сейчас в министерстве ведет работа по отсрочке вступления в силу всех положений проекта об утилизационном сборе. Если такое решение будет принято, то это произойдет не 1 ноября, как было запланировано ранее, а 1 декабря 2025 года.

Повышение утильсбора 1 ноября просят перенести из-за форс-мажора

Минпромторг по просьбе российских производителей подготовил проект постановления правительства об изменении с 1 ноября 2025 метода расчета утильсбора для легковых автомобилей.

Предполагается, что конечная сумма сбора будет рассчитываться на основании мощности двигателя, а не объема. Эксперты предупредили, что такое решение сделает недоступными для потенциальных покупателей большое количество популярных в России моделей.