«М.видео» запустила онлайн-продажи электромобилей

«М.Видео» начал тестировать онлайн-продажу электромобилей и зарядных станций на своих сайтах и в приложениях. Партнерами выступили автодилер «Авилон» и поставщик зарядной техники Punkt E, сообщают «Ведомости».

© Sostav.ru

Клиенты могут выбрать модель, заказать доставку и установку зарядной станции. Среди представленных автомобилей – премиальные гибридные кроссоверы и внедорожники китайских брендов Li Auto и Zeekr, а также дизайн-модель Rox от Pininfarina. Цены варьируются от 5,5 до 21 млн руб. Также доступны зарядные станции для дома и бизнеса.

Гендиректор «М.видео» Феликс Либ отметил, что при положительных результатах продажи электромобилей будут запущены в розничных сетях.

Эксперты называют запуск онлайн-продажи электрокаров скорее маркетинговым ходом - это способ укрепить имидж компании как технологичного продавца электроники. Однако участники рынка отмечают сложности с масштабированием проекта из-за высокой стоимости и особенностей самого товара.

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей рекордно просели. В мае россияне купили 786 электромобилей, на 28% меньше в годовом выражении и на 1% - по сравнению с апрелем 2025 года.