В РФ стал доступен для заказа кроссовер Chevrolet Trax

В России стартовали продажи кроссоверов Chevrolet Trax

Купить авто в данный момент можно только по предзаказу. Младшая версия предлагается по цене от 2,12 миллиона рублей. Jaecoo J7 в версиях 2024-го оценивается в 2,9 миллиона, а Chery Tiggo 7 Pro Max стартует с отметки в 2,5 миллиона без учета специальных предложений.

За указанные 2,12 миллиона рублей компания из Владивостока организует поставку машины в комплектации LS с полным пакетом документов и оформлением «под ключ». Эта комплектация, по информации поставщика, оснащается медиасистемой с интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, кондиционером, датчиком освещенности, электронным стояночным тормозом, круиз-контролем, камерой заднего вида, светодиодной оптикой и 17-дюймовыми дисками.

Модификация стоимостью 2 490 000 рублей обладает дополнительным оснащением: цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, система доступа без ключа с кнопкой запуска мотора, а также адаптивный круиз-контроль.

Версия RS выделяется решеткой радиатора особого дизайна, салоном с черной кожей и красными акцентами, а также дополнительными опциями: системой автоматической парковки и модулем дистанционного запуска двигателя. Стоимость RS находится в диапазоне от 2,9 до 3,04 миллиона рублей.

Все версии Chevrolet Trax унифицированы по силовому агрегату. На них устанавливается бензиновый трехцилиндровый турбодвигатель объемом 1,2 литра, который выдает 137 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Все варианты комплектации имеют передний привод.

