«Автостат»: дилеры разъяснили, почему в РФ скупают автомобили Solaris

По данным сентября, продажи автомобилей марки Solaris в России возросли более чем вдвое, достигнув 4 028 единиц. Это уже третий месяц подряд, когда отечественный производитель бьет собственные рекорды.

Директор «Авилон Solaris» Дмитрий Макарычев считает, что успешные продажи связаны с активной и продуманной маркетинговой кампанией вокруг популярного кроссовера Solaris HC. В рамках госпрограмм и дополнительных предложений от производителя, автомобили Solaris стали еще более привлекательными для покупателей, с акциями, которые обеспечивают скидки свыше 200 тысяч рублей в августе и сентябре, продолжая действовать в октябре. Это привлекло покупателей.

Также Эльза Сапова, руководитель отдела продаж «Omoda Jaecoo Автодом Внуково», подчеркнула, что Solaris активно повышает свою узнаваемость с помощью различных конкурсов и розыгрышей, что придает позитивный импульс для аудитории и способствует продвижению бренда.

