Какие автобренды добились успеха после закрытия

Компания MINI десятилетиями боролась за выживание под британским управлением. В 2001 году её возродили под эгидой BMW, превратив старомодную модель в мировую икону с современным дизайном, сохранив при этом её уникальный характер.

Volvo, которая долго пыталась завоевать рынок под управлением Ford, достигла успеха только после перехода к Geely.

Шведы разработали платформу SPA и переработали дизайн, в результате чего появился элегантный автомобиль.

Lamborghini нашел свою нишу в сотрудничестве с Audi. Немецкий концерн привнес инженерную дисциплину, сохранив итальянскую страсть. В рамках этого партнерства была создана модель Gallardo, которая стабилизировала бизнес.

Bugatti возродился после продажи активов Volkswagen и стал символом совершенства. Лучшим достижением бренда стала Veyron, объединившая роскошь и скорость.

Saab, к сожалению, не дождался возрождения, но остался в истории как легенда благодаря сочетанию «теплого безумия» и холодной рациональности.