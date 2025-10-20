Какие автобренды добились успеха после закрытия

Эксперты составили список автомобильных брендов, которые продемонстрировали рост популярности после закрытия
Компания MINI десятилетиями боролась за выживание под британским управлением. В 2001 году её возродили под эгидой BMW, превратив старомодную модель в мировую икону с современным дизайном, сохранив при этом её уникальный характер.
Volvo, которая долго пыталась завоевать рынок под управлением Ford, достигла успеха только после перехода к Geely.
Шведы разработали платформу SPA и переработали дизайн, в результате чего появился элегантный автомобиль.
Lamborghini нашел свою нишу в сотрудничестве с Audi. Немецкий концерн привнес инженерную дисциплину, сохранив итальянскую страсть. В рамках этого партнерства была создана модель Gallardo, которая стабилизировала бизнес.
Bugatti возродился после продажи активов Volkswagen и стал символом совершенства. Лучшим достижением бренда стала Veyron, объединившая роскошь и скорость.
Saab, к сожалению, не дождался возрождения, но остался в истории как легенда благодаря сочетанию «теплого безумия» и холодной рациональности.