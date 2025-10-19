В автомобилях BYD выявили серьезную неисправность
Компания BYD отзывает в Китае 115 тыс автомобилей Tang и Yuan Pro из-за технических проблем. Об этом сообщает carnewschina.com.
Речь идет о дефектах конструкции электромобилей, которые в редких случаях могут привести к возгоранию, а также о неисправностях аккумуляторов, из-за чего может снижаться их мощность.
Все работы по устранению дефектов автомобилей будут проведены в дилерских центрах бренда бесплатно.
До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.
Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.
На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.