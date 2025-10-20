Belgee бросает вызов лидерам и уверенно захватывает российский авторынок

Белорусский автобренд Belgee демонстрирует уверенный рост на российском рынке и постепенно отходит от восприятия как простого копировщика моделей Geely. Автомобили марки стабильно занимают высокие позиции в рейтингах продаж, согласно данным «Автостата».

Наиболее востребованным среди покупателей стал кроссовер Belgee X50, являющийся модернизированной версией Geely Coolray. Эта модель не только вошла в тройку самых продаваемых автомобилей с автоматической коробкой передач по всей стране, но и заняла первое место в столичном рейтинге продаж. По данным за первые три квартала 2025 года, в Москве было продано 4,9 тысячи экземпляров X50.

Высокий интерес к X50 наблюдается и в Санкт-Петербурге. С января по сентябрь в северном мегаполисе было реализовано 2730 таких кроссоверов, уступающих только Haval Jolion.

В целом по России продажи Belgee демонстрируют значительный рост. По итогам сентября компания вошла в тройку наиболее популярных иностранных автопроизводителей, реализовав рекордные 8346 автомобилей за месяц. В настоящее время модельный ряд Belgee, производимый на заводе «Белджи», включает три локализованные версии Geely: компактный кроссовер X50, среднеразмерный X70 и седан S50.